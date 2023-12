Cristina D'Avena al Fuori Orario

Cristina D’Avena torna ad cantare dal vivo al Fuori Orario venerdì 15 dicembre per un evento natalizio speciale che partirà alle 21. La popolare cantante bolognese, regina delle sigle dei cartoni animati più amati e icona musicale degli anni ‘80 e ‘90, amata da intere generazioni di italiani sarà infatti la protagonista della serata “Vacanze di Natale”. Il programma inizierà alle 21 con la cena animata a cura di Corrado Boni Dj & CoppaVox e dopo la cena Cristina D’Avena salirà sul palco per il suo atteso live dove rispolvera i suoi grandi successi, veri e propri tormentoni da cantare e ballare: dalla Canzone dei Puffi a Kiss Me Licia senza dimenticare Lady Oscar, Holly e Benji, Sailor Moon e tutte le altre. Dopo la prima esperienza allo Zecchino D’oro nel Coro dell’Antoniano, negli anni ottanta incide la sigla del cartone animato giapponese “Pinocchio” che darà poi inizio alla pubblicazione di numerosi album (86 dischi ufficiali per 743 brani, di cui 392 sigle), concerti sold out e riconoscimenti, riempiendo ancora oggi di allegria le mattine e i pomeriggi dei più piccoli. Finito il concerto, la serata proseguirà con “Let’s dance 80’s party”: musica no stop dagli anni ‘80 ai giorni nostri. Prevendite aperte sul circuito Ticketone.