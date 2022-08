Culatello & Jazz: la 13esima edizione il 9 settembre

Appuntamento a venerdì 9 settembre a Roccabianca per la tredicesima edizione di Culatello & Jazz, la rassegna artistica e gastronomica nel cuore della Bassa parmense che intreccia i sapori unici del territorio alle contaminazioni musicali del jazz contemporaneo, realizzata da Associazione Castello Eventi e Spirito Verdiano con il patrocinio del Comune di Roccabianca, Bassa Parmense e il local partner Parma Calcio.

A partire dalle ore 20, l’evento presenterà anche quest’anno la sinestesia unica di note e gusto che ha caratterizzato Culatello&Jazz sin dalla prima edizione. La cena gourmet con protagonista assoluto il Culatello di Parma, presidio DOP, simbolo della sapiente tradizione gastronomica italiana e prodotto rinomato a livello internazionale. Il culatello di Zibello rappresenterà il fulcro della serata di degustazione guidata dagli chef “stellati” Massimo e Luciano Spigaroli alla scoperta dei prodotti d’eccellenza enogastronomica del territorio per un’esperienza unica nel suo genere.

Come il palato esplorerà le diverse prospettive di sapori unici al mondo, così anche il jazz porterà sul palco improvvisazioni inedite nella splendida cornice del castello quattrocentesco di Roccabianca grazie alla performance di alcuni tra i più rinomati strumentisti italiani: il leggendario percussionista Tony Esposito, che racconterà in musica le sue origini portando sul palco una commistione unica di suoni e tradizioni mediterranei, tra cui le note di dischi come Vai mo’ di Pino Daniele e gli album solisti Rosso napoletano, Processione sul Mare, Gente distratta e La banda del sole. Un sound a cavallo fra rock e jazz, funky e global music, con al suo fianco musicisti di spicco come Gigi De Rienzo e lo special guest Antonio Faraò, tra i più apprezzati pianisti jazz nazionali, vincitore del prestigioso Concorso Internazionale Piano Jazz Martial Solal nel 1998 a Pairigi e del premio ACEG come miglior pianista nel 2019.

Culatello&Jazz rappresenterà un vero e proprio connubio di eccellenze italiane. A partire dalla sapiente cucina di Massimo Spigaroli, già stella Michelin nel 2010 con il ristorante Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense, evolutosi professionalmente come grande interprete culinario della tradizione parmigiana. In parallelo, le doti interpretative e strumentali dello speciale progetto musicale Tony Esposito – Le origini, che sarà introdotto dalla performance d'apertura del quintetto formato da Marco Brioschi alla tromba, Nico Menci al pianoforte, Michele Bianchi alla chitarra, Giacomo Marzi al contrabbasso e Paolo Mozzoni alla batteria.



https://www.culatelloejazz.it/pag/eventi.html

www.vivaticket.it

L’evento si svolgerà nel totale rispetto delle normative anti-Covid 19.

