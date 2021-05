I giardini di giugno al Labirinto della Masone

Prende il via dal 3 giugno e per tutti i giovedì fino all’ 8 luglio (3, 10, 17, 24, 1 luglio, 8 luglio) alle ore 18, i giardini di Giugno, il ciclo di incontri dedicato al mondo del verde organizzato dal Labirinto della Masone in collaborazione con la delegazione FAI di Parma presieduta da Giovanni Fracasso, moderatore di questi incontri.

Nel primo appuntamento Antonio Perazzi, botanico, paesaggista e scrittore accompagnerà i presenti in un viaggio tra edere e belle di notte, anemoni japoniche e tweedie cerulee; tra le piante che crescono naturalmente senza bisogno dell’aiuto dell’uomo e quelle ostinate, tra alberi secolari ed erbacce spontanee in un inno alla straordinaria quotidianità di una natura finalmente libera da controlli. Perazzi è autore del libro Il paradiso è un giardino selvatico. Storie ed esperimenti di botanica per artisti (Utet 2019), oltre che del recentemente ristampato Contro il giardino. Dalla parte delle piante (Ponte alle Grazie) scritto con Pia Pera.

L’autore presenterà quindi un’idea di botanica versatile, basata sull’adattamento, un’idea a lungo inseguita e studiata di giardino come insieme unico di organismi capaci di interagire tra loro, come luogo in grado di tessere una relazione tra natura e società.

La rassegna, organizzata da Angela Zaffignani, si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19 vigenti al momento, ed è organizzata in collaborazione con FAI-delegazione di Parma, Grandi Giardini Italiani, Landscape festival-I Maestri del Paesaggio, AIAPP- Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, APGI-Associazione Parchi e Giardini Italiani, Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Conservatori della provincia di Parma, CAI Parma.

La quota di partecipazione a ogni incontro è di 10 €; i soci FAI potranno usufruire della tariffa ridotta (€ 8), mentre i possessori dell’abbonamento annuale al Labirinto della Masone potranno accedervi gratuitamente.

Per tutti è obbligatoria la prenotazione, da effettuare all’indirizzo prenotazioni@francomariaricci. com

• Informazioni e Contatti

Labirinto della Masone

Strada Masone 121, 43012 Fontanellato (PR)

Tel. 0521827081

Mail: prenotazioni@francomariaricci. com

Sito: www. labirintodifrancomariaricci.it

Calendario prossimi appuntamenti

Giovedì 10 giugno, ore 18, Roberto Leggero Salus in Horto. Il giardino come cura

Giovedì 17 giugno, ore 18, Cecilia Merigi, Andrea Greci, Sentiero d’Arte. Camminare tra arte, storia e natura

Giovedì 24 giugno, ore 18, Laura Pirovano, Giardini in viaggio

Giovedì 1 luglio, ore 18, Francesco Ferrini, Pierluigi Fedele, La Terra Salvata dagli Alberi

Giovedì 8 luglio, ore 18, Ettore Selli Labirinti vegetali

