I racconti nella città immaginaria di Pavignane imperiale

Sarà presentato a Parma il 25 maggio il libro Pavignane imperiale. Alla libreria Diari di bordo, in borgo Santa Brigida, l'autore Giovanni Bergamini dialogherà con Andrea Canassi.

Ma di cosa parla il libro? Primo di una trilogia, propone una serie di racconti dedicati a una piccola città (immaginaria) di pianura che prende il nome di una frazione, realmente esistente, di San Felice su Panaro, tra Mirandola e Finale Emilia. Lungo un arco di tempo che va da Giovanni XIII, passando per la rinuncia al soglio di Benedetto XVI, fino a intravedere la fine del papato di Francesco, si incontreranno vari personaggi: Angelo che, raccontando agli amici storie del paese, ricorda l’antico patto per cui sarebbero scappati dalla schiavitù della provincia; Giovanni, ammalatosi di Covid; il matto del paese, ZvanMAtt, che sfida e subisce il potere del sindaco, del ricco proprietario terriero e dell’industriale di turno.