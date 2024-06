"L’uomo nel lampo”, in prima nazionale lo spettacolo-concerto

Prosegue la programmazione del Festival della Parola XI edizione, che a metà giugno propone due appuntamenti di assoluto interesse nazionale.

Il primo, “IL FILO CHE UNISCE. Megafono su Aung San Suu Kyi: resistente ieri e oggi”, è in calendario per venerdì 14 giugno, alle ore 21, al Cinema Astra (Piazzale Alessandro Volta, 3, Parma), in co-organizzazione con l’associazione per l’amicizia Italia-Birmania Giuseppe Malpeli onlus. Dopo l’intervento introduttivo di ALBERTINA SOLIANI e GIAMPAOLO DALLARA, sarà possibile assistere all’incontro con KIM ARIS (figlio di Aung San Suu Kyi), moderato da EMMA NICOLAZZI BONATI (componente dell’associazione per l’amicizia Italia-Birmania).

Cittadina onoraria di Parma, Aung San Suu Kyi (79 anni il 19 giugno) si trova agli arresti dal colpo di stato del primo febbraio 2021, con cui i militari hanno ripreso il potere in Myanamar. La sorte della personalità sempre in primo piano nella lotta dei birmani per la democrazia, Premio Nobel per la Pace nel 1991, rischia di essere dimenticata.

Alle ore 21.30 proiezione del film di Luc Besson “THE LADY. L’amore per la libertà”, pellicola biografica sulla vita del premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, interpretata da Michelle Yeoh.

Ingresso libero (opportuna prenotazione con SMS o Whatsapp al numero 3662376453).

Domenica 16 giugno, alle ore 21, in Piazzale San Francesco del Prato, la prima nazionale assoluta dello spettacolo-concerto “L’UOMO NEL LAMPO” riporterà a Parma PAOLO JANNACCI e STEFANO MASSINI, insieme a DANIELE MORETTO.

Paolo Jannacci e Stefano Massini tornano per la seconda volta al Festival della Parola, in questa occasione insieme. I due artisti mescoleranno canzoni e racconti sul tema dei diritti sul lavoro, a partire dal brano “L’uomo nel lampo”, presentato lo scorso febbraio sul palco dell’Ariston al 74° Festival di Sanremo: una canzone di forte impatto sociale ed emotivo, un argomento (le morti sul lavoro) di cui si parla sempre e solo in occasione di gravi accadimenti ai quali non si pone mai rimedio. Sul palco, insieme a loro, Daniele Moretto (tromba, flicorno e cori).

La serata sarà aperta, alle ore 21, da Il Festival dà la parola a… UdU (Unione degli Universitari) Parma,

con BENEDETTA ROCCHETTI (coordinatrice). L’Unione degli Universitari è il più grande sindacato studentesco a livello nazionale ed è sul territorio parmense da oltre trent’anni. Si occupa di diritto allo studio, dalla rappresentanza ad attività di socializzazione (incontri di formazione, eventi culturali, etc.). Combatte ogni forma di discriminazione a livello sociale e universitario.

In caso di maltempo il programma del 16 giugno si svolgerà al TEATRO DEL CERCHIO (via Giuseppe Gioacchino Belli, 6, Parma). L’appuntamento è ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Il Festival della Parola è un’iniziativa di Rinascimento 2.0 aps, realizzata grazie al contributo del Comunedi Parma, al main sponsor Opem SpA, agli sponsor Gruppo Hera, BCC Emil Banca, Oiki, Marella Srl, Imeta, Gallani arredamenti. Partner istituzionali: Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma, Comune di Traversetolo, Comune di Sorbolo e Mezzani, Comune di Felino, Comune di Montechiarugolo, Comune di Sissa Trecasali, Fondazione Cariparma.

Il programma principale proseguirà con un nutrito calendario di proposte dal 24 al 30 giugno.