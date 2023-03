Da sabato 18 marzo cinque date esclusive per Spiriti in Castello 2023

Un diario dalle pagine ingiallite che contiene forse un segreto. Una voce soffusa che lascia tracce. Un Castello misterioso dove una contessina giocava di stanza in stanza, più di due secoli fa. Chi decifra e lega le parole? Una medium? Un incantaspiriti? O forse sei proprio una o più persone sconosciute – tra il pubblico – quei volti che da tanto tempo qualcuno stava aspettando alla Rocca Sanvitale di Fontanellato, antica corte di pianura in provincia di Parma?

In 5 date uniche, nel 2023, la storica dimora dei Conti Sanvitale, ospita “Spiriti in Castello” lo spettacolo-evento con il mentalista Francesco Busani, dove tra una suggestiva visita guidata al maniero in cui si racconteranno strani fenomeni accaduti nella roccaforte e momenti sospesi di magia che rievocano le strabilianti abilità dei medium di epoca vittoriana, gli spettatori potranno rivivere l'atmosfera che a fine Ottocento elettrizzava i salotti dell'epoca quando si iniziava a parlare di Spiritismo. Erano quegli stessi anni, in cui il Conte Alberto Sanvitale e la sua sposa Laura Malvezzi proprio in Rocca Sanvitale, dove vivevano, si dilettavano a stupire gli ospiti con la Camera Ottica, un gioco di prismi nella torretta sud est del castello, strizzando l'occhio a scienza, incanto e magia.

Il percorso in Rocca Sanvitale permetterà, inoltre, al pubblico di interrogarsi se sia solo una leggenda la fantasmatica “presenza” della bambina dai lunghi capelli neri che sarebbe apparsa alla finestra della Sala da Ricevimento del Castello. La bimba è stata associata da alcune medium alla piccola Maria Costanza Sanvitale, la nipotina dell'imperatrice Maria Luigia d'Austria (poi Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla) che visse anche nel Castello di Fontanellato insieme ai genitori Albertina e Luigi, e ai fratelli. La bambina che amava moltissimo disegnare e la musica morì all'età di 5 anni e mezzo il 13 aprile 1842.

Ispirato a questo particolare contesto di metà e fine Ottocento, Francesco Busani – autore di Mentalismo con la Ouija, dedicata agli illusionisti, ai ricercatori, alle persone desiderose di capire i segreti del paranormale – propone sabato 18 marzo, sabato 15 aprile, sabato 20 maggio, sabato 17 giugno, sabato 16 settembre in carnet alle ore 19 - una vera e propria experience. Per Halloween è in arrivo, invece, una serata molto speciale.

“Dal 1846 esiste un metodo, codificato e sperimentato, per contattare gli spiriti. Mi trasformerò in un medium per uno spettacolo dove la paura può diventare l'unica, vera, protagonista. Ci credete?”: così Francesco Busani, illusionista ospiti di prestigiosi festival della magia, invita gli spettatori a vivere questa particolare experience castle.

Lo spettacolo è sconsigliato ai minori di anni 16. Lo spettacolo si svolge anche in caso di maltempo.

La Rocca Sanvitale di Fontanellato, a 19 km da Parma, nel cuore dell'Emilia-Romagna, è un castello di epoca medievale – come origine – ingentilito in corte rinascimentale secoli dopo, interamente circondato da un fossato d’acqua e reso unico dagli affreschi del Parmigianino e dalla maestosità del suo profilo che connota il borgo e il centro storico.