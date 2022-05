Dal 2 al 5 luglio il festival della Food Valley Bike con sport, eventi e cibo

Non solo l’Ingorda, ma anche una serie di eventi di ogni tipo (sport, gastronomia, cultura e musica) che offriranno molte opportunità ai turisti di vivere appieno il territorio della Bassa. È il Festival della Food Valley Bike, il ricco programma di iniziative che si svilupperà lungo i Comuni della Ciclovia della Food Valley dal 2 al 5 giugno. I dettagli sono stati presentati questa mattina in Reggia a Colorno dagli amministratori degli enti e dalle associazioni coinvolte: i Comuni di Sorbolo Mezzani, Brescello, Colorno, Torrile, Sissa Trecasali, Roccabianca, San Secondo, Polesine Zibello e Busseto, oltre a Fiab e a Levante Bike. L’evento centrale è quello di sabato 4 giugno con la prima edizione de “L’Ingorda-la pedalata assistita dal buon cibo”, un percorso non competitivo in bicicletta di 80 chilometri da Parma a Busseto, con sosta in ogni comune per assaporare le specialità gastronomiche locali. Il programma della giornata del 4 giugno prevede la partenza da Bogolese di Sorbolo Mezzani tra le 7 e le 8 e l’arrivo a Busseto entro le 17 con sosta in ogni località per gustare il prodotto gastronomico che contraddistingue ogni Comune, per un’esperienza sportiva ma allo stesso tempo legata alla buona tavola.

Ma sarà dal 2 giugno che sul territorio saranno organizzate tante altre iniziative: in quella data si apriranno infatti la Festa della Birra a Sissa (dal 2 al 4) e la Festa del Culatello di Zibello (dal 2 al 5), mentre al porto di Mezzani si terranno la presentazione del libro “Favole di fiume” del giornalista Rai Luca Ponzi (ore 18.30) e la proiezione “all’ancora” del docufilm “Concerto Cantoni” (ore 21). Il 3 giugno prenderà poi il via il 32esimo Palio delle Contrade, con spalla cotta in tavola, di San Secondo Parmense (fino al 5 giugno) mentre al porto di Mezzani si svolgeranno altri due appuntamenti: il convegno Fiab in occasione della giornata mondiale della bicicletta, con presentazione del libro “Il volo dell’airone” alla presenza degli autori Vittorio Adorni e Alessandro Freschi (ore 18) e il concerto della corale “Verdi” (ore 19.30). Si passa al 4 giugno, con altri eventi di rilievo: il concerto delle bande di Verdi a Busseto (fino al 5 giugno), la gara ciclistica “Cronometro della Food Valley Bike” tra Sorbolo Mezzani e Colorno, il concerto “Novecento e dintorni” alla Reggia di Colorno (ore 21), mentre il 5 giugno si chiuderà il programma con la Food Valley Run nel parco della Reggia stessa e, a Sorbolo Mezzani, il vespa raduno amatoriale “VesPo”.

“Finalmente un evento – ha spiegato Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo Mezzani, Comune capofila della Ciclovia della Food Valley – in grado di raccordare le tante iniziative che si sviluppano lungo il territorio attraversato dalla Ciclovia. Con una proposta unitaria e coordinata la Bassa è in grado di rappresentare un’attrazione forte per i turisti, qui richiamati non solo dai nostri prodotti rinomati in tutto il mondo ma anche dall’offerta culturale variegata che presentiamo”. Per informazioni consultare i profili Facebook e Instagram della Ciclovia della Food Valley o scaricare l’app Food Valley Bike.