Dal 20 giugno al 29 luglio tutti al Palazzetto dello Sport

“Summer Palasport” è un calendario di iniziative estive che intende far abitare lo spazio esterno del Palasport attraverso una pluralità di attività ludico-ricreative, culturali, sportive e sociali. Tutte le attività sono studiate per essere trasversali ad età e abilità di chi vuole partecipare. L’obiettivo del progetto è fornire agli abitanti del quartiere e non, occasioni per frequentare il “ Bruno Raschi” come luogo di comunità con forte attenzione alla diffusione della cultura dell’inclusione, quale strumento per creare “spazi” capaci di accogliere e valorizzare le qualità di ognuno. Concetto già chiaro nel flashmob” Contagio Positivo”, messo in scena qualche mese fa davanti ai cancelli di via Silvio Pellico, 14, che ha visto coinvolte più di 100 persone con età ed abilità diverse: i partecipanti si erano riuniti per condividere il piacere per lo sport e il movimento che riempiono di energia e positività anche i periodi complessi come quelli che stiamo ancora attraversando. “Abbiamo coltivato tante relazioni e ora stiamo raccogliendo i primi frutti dei semi gettati con la nascita del Centro Giovani, all’interno del Palasport, e con il falshmob – racconta Marco Tagliavini, presidente della Polisportiva Gioco – Con “Summer Palasport”, poi, siamo riusciti a coinvolgere circa 30 realtà diverse per offrire nuove esperienze e far vivere, sempre più, lo spirito di squadra che anima il Palazzetto dello Sport. Ci auguriamo che ci siano molte persone curiose che verranno a trovarci nei prossimi mesi.” Per inaugurare “Summer Palasport” è in programma una festa il 24 Giugno aperta a tutti nel cortile esterno dalle 18.15 alle 22.30 con musica, street artists e food truck! Sotto il calendario degli eventi, attenzione per alcuni è necessaria la prenotazione! https://www.giocopolisportiva.com/attivita/summer-palasport/