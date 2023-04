Dal 4 aprile al 9 maggio all’Orto Botanico dell’Università di Parma “Martedì… Orto che parla”

All’Orto Botanico dell’Università di Parma prende il via una serie di incontri organizzati dall’Ateneo col supporto dell'Associazione Amici dell'Orto Botanico e dedicati alle piante, viste in prospettive affascinanti e diverse. È la proposta di "Martedì... Orto che parla", 5 appuntamenti in via Farini dal 4 aprile al 9 maggio.

Questo il calendario:

4 aprile – Viole dipinte . Con Eles Iotti, storica dell’arte

. Con Eles Iotti, storica dell’arte 11 aprile – Cambiamenti nella flora del Parmense dal Passerini ai giorni nostri . Con Michele Adorni e Luigi Ghillani, esperti in botanica ambientale

. Con Michele Adorni e Luigi Ghillani, esperti in botanica ambientale 18 aprile – Chiare fresche et dolci piante. Vegetazione urbana e isole di calore . Con Barbara Gherri e Renato Bruni, Università di Parma (in collaborazione con Kilometro Verde Parma)

. Con Barbara Gherri e Renato Bruni, Università di Parma (in collaborazione con Kilometro Verde Parma) 2 maggio – Fitoalimurgia. Tradizione popolare, storia e attuali prospettive tra moda e conoscenza . Con Villiam Morelli, docente di Fitoalimurgia ad ALMA – Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Colorno

. Con Villiam Morelli, docente di Fitoalimurgia ad ALMA – Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Colorno 9 maggio – Ecologia delle piante in ambiente alpino. Con Marcello Tomaselli, già docente di Botanica ambientale e applicata all’Università di Parma

Anche con questa iniziativa l’Orto Botanico dell’Università dà ulteriore testimonianza della sua vocazione di luogo in cui scoperte e conoscenze relative a piante e sostenibilità sono illustrate in modo orizzontale e partecipato, facilitando l’interazione con la natura e la discussione tra chi lo visita e chi se ne prende cura. Gli infiniti e mutevoli equilibri naturali, la flessibilità vegetale di fronte ai cambiamenti, il ruolo delle piante nell’equilibrio ecologico urbano e planetario, l’educazione a un’osservazione non antropocentrica sono i pilastri narrativi di un Orto Botanico moderno e desideroso di dialogare con il contesto territoriale in cui si inserisce, come vuole essere quello dell'Università di Parma. Un’identità e uno spirito, questi, che saranno ulteriormente rafforzati dal grande progetto di ristrutturazione in corso, il cui obiettivo è quello di far diventare l’Orto una risorsa vera e un punto di riferimento culturale, paesaggistico, ambientale per la città e non solo.

Gli incontri, gratuiti, si svolgeranno alle 17.30 in via Farini 90. La capienza massima prevista è di 40 persone, prenotazione consigliata scrivendo a: amiciortobotanico@gmail.com