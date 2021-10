dante al castello di tabiano

Nel corso del suo ventennale esilio, Dante è stato ospite in castelli e palazzi di importanti famiglie feudali, i Malaspina, signori della Lunigiana, gli Scaligeri di Verona e i Da Polenta di Ravenna, di cui ha lasciato ampia testimonianza nelle sue opere.



Domenica 24 ottobre alle 16,00 al Castello di Tabiano, anticamente feudo della famiglia Malaspina e degli scaligeri, verranno raccontate le vicende di quattro di queste fortezze rievocando alcuni canti della Commedia relativi all'esilio dantesco.

In particolare Italo Comelli, componente del Consiglio Direttivo della Società Dante Alighieri di Parma, nonché Presidente dell'Università Popolare di Parma, approfondirà i castelli di Mulazzo e Fosdinovo, appartenenti ai Malaspina (Purg. VIII e Inf. XXIV), mentre Isa Guastalla (vicepresidente vicaria della Dante Alighieri) si soffermerà sul castello scaligero di Verona (Par. XVII) e sui castelli dei Da Polenta (Inf. V).



La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria sul sito www.castelloditabiano.com/events/dante e green pass.



Prima dell'incontro, alle ore 15.00, si svolgerà la visita guidata al Castello di Tabiano (costo 9,00?).





? Il Castello e l'Antico Borgo: informazioni generali ?



Con un sapiente lavoro di ristrutturazione, l'Antico Borgo alle pendici del Castello è stato trasformato in un Relais de Charme immerso nella calma e nel verde, preservando il fascino e l'autenticità delle dimore medievali, mentre il ristorante il Caseificio offre cucina tipica locale e non, a base di prodotti di stagione e a km0 per colazioni, pranzi e cene sulla splendida terrazza panoramica o nelle sale dove una volta veniva prodotto il Parmigiano Reggiano.

