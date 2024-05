Dante e musica all'Auditorium del Carmine

L’Università Popolare, in collaborazione con il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, ha elaborato il progetto musicale “Dante e Musica”, nella forma di concerto-narrazione consistente nella esecuzione di canti del tempo di Dante nonché di liriche composte nei secoli seguenti su rime dello stesso Dante, tratte dalla Commedia e dalla Vita Nova.

I vari brani verranno eseguiti dal coro del Conservatorio e da voci soliste accompagnate da pianoforte e chitarra.

Lo spettacolo si svolgerà martedì 21 maggio 2024 ore 20,30 presso l’Auditorium del Carmine del Conservatorio sito in via Duse n 1.



L’ingresso è libero e gratuito.