Sabato 10 luglio, alle ore 20.45, a San Francesco del Prato di Parma si terrà l'ultimo appuntamento del ciclo “Libertà va cercando – Dante incontra San Francesco del Prato” con “Dante Suite - Purgatorio” reading per parole e musica dedicato a Dante Alighieri, nel settecentesimo anniversario della sua morte. Lo spettacolo è un viaggio tra alcune delle opere del Sommo Poeta: l’attrice Maria Antonietta Centoducati accompagna lo spettatore in un percorso tra le suggestioni dei versi tratti dalle Rime, dalla Vita Nova e da alcuni passi celebri della Divina Commedia, alcuni dei quali sottolineati da musiche medievali eseguiti all’arpa. Il soprano Annalisa Ferrarini, sulle note dall’arpa di Carla They, interpreta brani del repertorio musicale di F.P. Tosti.

Ingresso ad offerta fino ad esaurimento posti (max. 200).

Per maggiori informazioni: visite@sanfrancescodelprato.it

Le visite guidate alla scoperta di San Francesco del Prato di Parma proseguiranno anche sabato 10, domenica 11 luglio e per tutti i weekend del mese. Grazie al supporto dei volontari, continua infatti la possibilità di conoscere la storia della chiesa rinata ed ammirarne la bellezza degli affreschi. Ingresso a offerta libera, con durata di mezz’ora (sabato: 10-13; 17-20 – domenica: 17-20). Non serve prenotare.

