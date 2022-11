A Mangiamusica arriva Davide Van De Sfroos con il suo Maader de Autünn Tour

Non c'è due senza tre. Davide Van De Sfroos torna a Mangiamusica – Note pop, cibo rock per la terza volta, dopo le due serate sold out del 2018 (lo showcase "Künta e Kanta") e dello scorso anno (con la prima presentazione dell'album "Maader Folk" sul palco di un teatro italiano). Questa volta il cantautore lombardo arriverà al Teatro Magnani di Fidenza, all'interno della rassegna ideata e diretta dal giornalista Gianluigi Negri, per una tappa ufficiale del Maader de Autünn TOUR. Il suo concerto si terrà venerdì 2 dicembre, con inizio alle 21.



IL MAADER DE AUTÜNN TOUR

Questo Mangiamusica Extra ospita l'unica data emiliano-romagnola di un tour che sta portando in giro Van De Sfroos nei teatri italiani a dodici mesi di distanza dall'uscita dell'album "Maader Folk", pubblicato un anno fa da BMG/MyNina. Questo suo tour (prodotto e organizzato da MyNina) sta facendo registrare ovunque il tutto esaurito. E si presenta con una nuova veste ed una nuova scaletta rispetto a quello dello scorso anno e a quello estivo: oltre ai successi della sua carriera e ai brani del nuovo album, si aggiungono infatti diverse canzoni che mancavano da parecchio tempo nel suo repertorio live.



LA BAND DI VAN DE SFROOS

Sul palco del Teatro Magnani, insieme a Davide Van De Sfroos, saliranno i musicisti Angapiemage Galiano Persico (violino, mandolino, tamburello, cori), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori), Silvio Centamore (batteria, percussioni), Matteo Luraghi (basso), Thomas Butti (fisarmonica, tromba) e Daniele Caldarini (tastiere, chitarra acustica).





MODALITÀ DI ACCESSO

Tutte le serate di Mangiamusica si svolgono al Teatro Magnani di Fidenza ed iniziano alle 21. Sono a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili (senza prenotazioni).

LA SERA SUCCESSIVA A MANGIAMUSICA

Dopo Davide Van De Sfroos, sabato 3 dicembre a Mangiamusica arriverà Tullio Solenghi, mattatore assoluto della serata "It's wonderful".

