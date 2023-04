De gustibus & stravaganza market

Vi mando il testo con tutte le informazione, poi prima della pubblicazione mi rimandereste un testo definitivo?

5-6-7 MAGGIO 2023: STRAVAGANZA E DEGUSTIBUS - VILLA MALENCHINI, CARIGNANO (PARMA)



?DOVE?

Villa Malenchini a pochi chilometri dal centro di Parma, è una villa sontuosa con sette secoli di storia, immersa in un parco di sedici ettari con alberi secolari, statue e giardini colmi di fiori. Il cuore dell’evento è il parco, in una grande celebrazione della primavera, tema dell’evento, tra fiori, profumi, ricerche e scoperte, musica e leggerezza



?? QUANDO?

Nelle date di 5/6/7 Maggio a Villa Malenchini ci sarà Stravaganza Market: ricerca di pezzi unici, abiti vintage, dischi, design e handmade.

Nella libertà del parco sarà possibile conoscere e degustare prodotti di eccellenza parmigiana selezionati dai migliori produttori e street food gourmet. L'atmosfera completa di sapori, colori e profumi in questa unica cornice seicentesca, sarà accompagnata dall'ottima musica selezionata da instancabili dj e produttori che ci trasporteranno in tre giorni di pura magia. Il programma è ricco di attività e variegato, sia per adulti che per bambini.



Oltre al market, sarà presente De Gustibus, il giardino del gusto: preparazioni gourmet uniche e particolari per cene, aperitivi o pranzi direttamente dal produttore alla tavola. "Il Giardino del Gusto" giunge alla sua XIII edizione. Si tratta di una mostra-mercato sinonimo di qualità e delle eccellenze del food italiano. In occasione del Market a Villa Malenchini, potrai provare i migliori truck food e creare il tuo personale picnic scegliendo tra le varie proposte delle aziende agricole.



?? PROGRAMMA



VENERDÌ 5 MAGGIO

♦? Notte di Venerdì 5 Maggio, preview del Market:

è l'occasione unica per viversi la Villa di notte. Dalle 19:00 fino a tarda serata sarà possibile vivere questa fantastica location in una dimensione ballante grazie alla collaborazione con BDR Ent.



SABATO 6 E DOMENICA 7 MAGGIO DALLE 11:00 ALLE 21:00

? Stravaganza Market: vinili e dischi, vintage, illustrazione, pezzi unici, custom, remake, arredo, collezioni e flower design

?De Gustibus: mostra mercato delle eccellenze gastronomiche e street food gourmet

?Esplorazione della Villa: visite guidate nella villa e alla scoperta del parco

di una delle residenze più prestigiose ed imponenti del territorio Parmense, per raccontare un patrimonio artistico tutto da svelare. Per prenotare una visita è possibile rivolgersi in loco durante il Market all'infopoint di Villa Malenchini.

?Workshop & Wellness: tra flower-design e benessere, camminate e rigenerazione.

?Area Kids per bambini e famiglie e area pet: un programma attento, con particolari suggestioni per quelle famiglie che le selezionano le attività che svolgono i bambini. In diversi punti del parco si svolgeranno giochi antichi, laboratori, caccia al tesoro, atelier e spettacoli.

?Dj set no-stop: grazie alla collaborazione con BDR Ent. sabato 6 Maggio si alterneranno dj e artisti di Parma e non solo, che ci porteranno note soul, funk, boogie, disco, house e deep-house per tutta la durata dell’evento. Avremo il piacere di ascoltare le selezioni degli artisti coinvolti immersi nel verde della Villa.



SABATO 6 MAGGIO

♦? Notte di Sabato 6 Maggio:

TARO TARO nell'area della tensostruttura dietro la Villa, dalle 22.30 fino a notte.



Modalità di ingresso al Market:

? Fino a 14 anni GRATUITO

? Intero: 4€



Modalità ingresso per la parte notturna:

♦? Venerdì 5 Maggio: 5€ early ticket, 8€ in loco

♦? Sabato 6 Maggio: 10€ in loco



Il biglietto dell’ingresso al Market comprende:

?visite guidate gratuite a parco e villa Malenchini

?ampio parcheggio

?l’accesso ad un programma di intrattenimenti e attività dedicate

? amici a 4 zampe benvenuti ma al guinzaglio, ci sarà un’ area dedicata



? VILLA MALENCHINI,

unico ingresso alla villa presso Strada Felino in Vigatto,

segui la posizione indicata, per il parcheggio e l’ingresso https://goo.gl/maps/TArcTvdXuXBMzGgh9



REGOLE:

? NON è consentito l'accesso con propri alimenti e bevande

? divieto di accensione fuochi/ griglie barbecue in autonomia

si prega di rispettare la natura e il luogo



Vuoi esporre?

?WhatsApp 338 8971889



?L’evento è a cura dell’agenzia eventi Magic Market & dello storico organizzatore De Gustibus. La gestione audio/luci e artistica dell’evento curata dal Collettivo BDR Ent. APS e BBA System.