Decarbonizzazione, incentivi e “Conto termico”: incontro a Sala Baganza

“Conto termico” per i privati, detrazioni, fiscali e tecnologie per l’utilizzo di energie sostenibili: come funzionano? Per aiutare i cittadini a conoscere le opportunità disponibili, martedì 9 maggio a partire dalle ore 18:30 nella Baita degli Alpini di via G. Di Vittorio a Sala Baganza, si terrà un incontro a ingresso libero nell’ambito del progetto “Parliamo di decarbonizzazione” . I partecipanti avranno la possibilità di ascoltare e porre domande a Giacomo di Stefano di Assoclima, l’associazione autonoma federata ad Anima Confindustria che rappresenta i costruttori di prodotti per i sistemi di climatizzazione. In Italia esiste già un sistema di agevolazioni per aiutare i cittadini a sostenere i costi della transizione verso un futuro più sostenibile e non si tratta solo di detrazioni fiscali. Per le pompe di calore e l’energia solare termica esiste, infatti, anche il “Conto Termico”, un incentivo poco conosciuto ma altrettanto interessante, soprattutto nei casi di Irpef bassi o nulli. Il progetto “Parliamo di decarbonizzazione”, è realizzato per conto del Comune di Sala Baganza da Studio E_Co - Ecologia e Consulenza, in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Loris Malaguzzi”, Confartigianato APLA e il Circolo ARCI Enigma, grazie al fondamentale contributo di Fondazione Cariparma.