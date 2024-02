Decennale Scuola di Edith

Sabato 24 febbraio alle 9,30 presso la Sala C. Buzzi del Centro Parrocchiale Corpus Domini in Via De Giovanni n° 6 a Parma si terrà l’incontro aperto al pubblico “Parole che trasformano” in occasione dei primi 10 anni de La Scuola primaria paritaria Edith Stein. Scuola di Edith invita famiglie, insegnanti, educatori ed educatrici, genitori, professionisti del settore e persone a vario titolo interessate al mondo della scuola e dell’educazione a celebrare questo traguardo per condividere e riflettere insieme sui valori e le parole che alimentano la mission di Eidè Cooperativa Sociale e orientano il progetto educativo della sua Scuola primaria.

Maria Stefania Tavani, presidente di Eidè: “fiducia, cura e crescita ispirano il nostro lavoro quotidiano con le nuove generazioni e le loro famiglie verso un mondo di conoscenza, consapevolezza e partecipazione” Annalisa Dall’Asta, coordinatrice didattica, delegata ente gestore Scuola di Edith. “Sono questi i valori e le parole che contribuiscono a costruire un pensiero libero per una comunità coesa e resiliente. Valori e parole che definiscono il mondo che vorremmo e la nostra idea di Scuola.”

Programma

9:30 Accoglienza e saluti istituzionali

Maria Stefania Tavani Presidente Eidè e Fabio Faccini Presidente Consorzio Solidarietà Sociale

10:00 FIDUCIA a cura di Dimitris Argiropoulos, docente di Pedagogia Speciale - Università di Parma

10:30 CURA con Cristina Bellemo, premio Andersen 2021 come miglior scrittrice per l’infanzia e l’adolescenza

11:00 FILASTROCCHE DA CANTARE – I bambini e le bambine della Scuola di Edith accompagnati da Cosimo Gigante, animatore e scrittore e da Francesca Carra, insegnante di musica e direttrice di coro

11:30 MIRADORES con Antonia Chiara Scardicchio, professoressa associata di Pedagogia generale e sociale presso la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari

12:00 Dibattito e conclusioni di Annalisa Dall’Asta coordinatrice didattica, delegata ente gestore Scuola di Edith Modera Filippo Cattabiani, socio fondatore Eidè e insegnante

12:30 Piccolo aperitivo

Intervalli con “Dillo con parole altrui” a cura di Cosimo Gigante