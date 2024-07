Decima edizione della Festa della Lavanda

Sabato 20 luglio dalle ore 18.00 torna la Festa della Lavanda, l’evento estivo di Emc2 Onlus al Podere della Fattoria di Vigheffio, dove la cooperativa ha messo radici e promuove laboratori di agricoltura e apicoltura sociale con persone svantaggiate o in stato di fragilità.

Nel tardo pomeriggio si potrà camminare tra i filari fioriti e profumati tagliando insieme a socie e soci i fiori di lavanda contribuendo così al raccolto 2024 da cui sarà ricavato il prezioso olio essenziale acquistabile dall’autunno nei punti vendita di Ortobottega Vigheffio e de Lostello nel Parco della Cittadella. Per partecipare alla raccolta collettiva e cooperativa bastano un paio di forbici, dei guanti da lavoro e un cappello per proteggersi dal sole.

Dopo il raccolto l’orto si animerà con la presentazione del libro di Laura Diemmi e Satya Veronique Charmont L'Incanto. Quando Fisica e Metafisica si incontrano nei Gemmoderivati, la selezione musicale dei Black Cab Selection, l’aperitivo e il pic nic con piatti a base di verdure di Ortobottega (ma non solo) preparati nella cucina de Linsolito, il progetto di ristorazione sociale della cooperativa a Collecchio. Per tutto il pomeriggio e la serata verrà allestito un mercatino con gli ortaggi a km zero raccolti nei campi del Podere di Emc2 Onlus a Vigheffio, i vestiti second hand del progetto di Emc2 e Cooperativa Fiorente Parma Ri-vestiti, le autoproduzioni del Lavoratorio grafico Emc2 di Fontanellato.

INFO ortobottega@emc2onlus.it | 348 9226365

Programma

- ore 18:00 apertura chiringuito con selezione musicale dei Black Cab Selection

- ore 18:00 - 19:00 raccolta collettiva della lavanda

- ore 19 presentazione del libro di Laura Diemmi e Satya Veronique Charmont L'Incanto. Quando Fisica e Metafisica si incontrano nei Gemmoderivati, I Portici Editore - dalle 19:30 pic nic sul prato