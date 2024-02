Degustazione Simone Tovagliari wine selection da barbiz

?? Degustazione Esclusiva con Simone Tovagliari Wine Selection ??



Sei pronto per un'esperienza enologica straordinaria? Unisciti a noi per una serata indimenticabile con le selezioni di vini curate da Simone Tovagliari presso Barbiz, in collaborazione con Farnese Caffè!



? Data: Mercoledì 28 Febbraio

? Ora: dopo le 18:00

? Luogo: Barbiz - Via Aurelio Saffi 42/A Parma



Sarà un'opportunità unica per assaggiare una straordinaria selezione di vini dalla Wine Selection di Simone Tovagliari, accompagnati da prelibatezze gastronomiche e la calda atmosfera di Barbiz.



? Cosa aspettarsi:



Degustazione guidata di vini selezionati

Esplorazione delle eccellenze vinicole di Farnese Caffè

Consigli esperti da parte di Simone Tovagliari

Atmosfera accogliente e conviviale



Non perdere questa straordinaria occasione di scoprire nuovi vini e condividere la passione per l'enologia con altri appassionati.



L'evento è a numero chiuso, quindi assicurati di prenotare il tuo posto al più presto!



Per prenotazioni e ulteriori informazioni, contattaci al 338 308 7831 o scrivici a simone.tovagliari@farnesecaffe.it.



Vieni a vivere un'esperienza unica di gusto e raffinatezza con Simone Tovagliari Wine Selection e Farnese Caffè. Ti aspettiamo!