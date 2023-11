Digital empowher² trova l'ispirazione giusta per riprogettare il tuo lavoro

ARRIVA DIGITAL EMPOWHER², LA II EDIZIONE DEL PROGETTO TARGATO PIANO C, SHETECH E ON/OFF PER LA RIPROGETTAZIONE PROFESSIONALE E L’EMPOWERMENT DIGITALE DELLE DONNE DI PARMA E PROVINCIA.

Vi aspettiamo giovedì 16 novembre alle Ex Serre Comunali di Salsomaggiore Terme (Lungo Parco Mazzini 12) per presentarvi le attività in programma. Un incontro in cui lasciarsi ispirare, liberare il tuo potenziale e iniziare a progettare la tua carriera.



Durante l’evento potrai:

? Raccogliere tutte le informazioni di cui hai bisogno per candidarti (entro il 30 novembre 2023) a Piano C Factory, il percorso di riprogettazione professionale gratuito per le donne di Parma e Provincia che ti permetterà di riscoprire i tuoi talenti, lavorare sulle tue competenze digitali e professionali e progettare il lavoro che fa per te.

? Scoprire il progetto Digital EmpowHer² e le attività gratuite pensate da SheTech Parma sulle professioni digitali

? Partecipare a un momento ispirazionale

? Allargare la tua rete durante una sessione di networking.



A conclusione sarà offerto un aperitivo ai/alle partecipanti. L’evento è organizzato in collaborazione con Salso Coworking.



La partecipazione è libera e gratuita previa registrazione online tramite form disponibile al link https://bit.ly/FormDigitalEmpowHer2