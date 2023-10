Dimore Storiche in festa: sabato 7 ottobre aperture straordinare

Una data da segnare in calendario per tutti gli appassionati di arte, cultura e storia del territorio parmense: sabato 7 ottobre si tiene infatti la II edizione di “Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, evento organizzato dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. Ma non finisce qui, perché per l’occasione in Emilia-Romagna si celebra anche la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche rinviata lo scorso 21 maggio a causa dell’alluvione in Romagna.

Per il territorio parmense, si tratterà di un vero e proprio tuffo nel passato, tra Medioevo e Rinascimento, scoprendo da vicino luoghi dove oltre mille anni fa Adalberto Pallavicino (le cui eroiche gesta sono narrate da Torquato Tasso nella Gerusalemme Liberata e da Ludovico Ariosto nell'Orlando Furioso) diede avvio allo Stato Pallavicino, o dove le famiglie Tarasconi e Paveri Fontana vissero in bellissimi edifici facendo crescere la loro fama e importanza sul territorio. Ad aprire gratuitamente le proprie porte nella giornata di sabato 7 ottobre per il territorio parmense saranno infatti il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino a Salsomaggiore Terme, Villa Paveri Fontana a San Ruffino e Palazzo Tarasconi a Parma.

A Parma sarà aperto al pubblico Palazzo Tarasconi, situato in via Farini 37. La splendida costruzione tardo rinascimentale, che congloba nella sua vasta mole diversi edifici medievali, prende il nome dall’omonima famiglia, a cui è appartenuto dall'origine fino alla metà dell’Ottocento. Si potranno vedere, attraverso visite guidate gratuite previa prenotazione dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14.30 alle 17.30 il cortile d'onore, la scala d'onore e la scala elicoidale.