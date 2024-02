Dinosauri in Città per la prima volta a Parma, parcheggio sud-Largo Simonini. Una esposizione di modelli a grandezza naturale di Dinosauri e Draghi animatronici! Dal 27 gennaio al 18 febbraio La mostra sarà visitabile dal Giovedì al Venerdì dalle 15 alle 19, mentre Sabato e Domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19 con orario continuato ed accessibile in qualunque momento. Per genitori e figli una giornata speciale intitolata “Family day” che solo il giovedì permetterà di accedere con ingresso speciale e ridotto a 8€ gli altri giorni 10€ (dai 3 anni in su).