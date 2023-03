"Ballami di te". Il Fuori Orario apre la domenica pomeriggio per i giovanissimi

Dedicare un pomeriggio dedicato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni è l’idea dell’Arci Fuori Orario per dare loro un luogo dedicato in cui potersi trovare – in orari accettabili (anche per le famiglie) – insieme agli amici e con i ritmi trap, hit pop e dance. A partire da domenica 26 marzo aprirà quindi le porte dalle 15 alle 20. Per divertirsi non è necessario fare le ore piccole a ogni costo; questo il punto di partenza del ragionamento che ha portato il gruppo dell’Arci B-side a immaginare “Ballami di te”, l’iniziativa lanciata dai gestori del Fuori Orario consapevoli che per la fascia d’età 14-18 l’offerta di intrattenimento è davvero minima. Questa domenica pomeriggio, per confezionare un dj set da “febbre del sabato sera”, ci sarà la coppia di dj Mark Bee & Riccardo Savi, impegnata alla consolle dalle prime ore pomeriggio. Ma il progetto del circolo di Taneto di Gattatico, forte della sua esperienza ultradecennale, ha anche l’ambizione di offrirsi come luogo d’elezione per i giovani. Un posto che guardando avanti il Fuori Orario immagina anche legato al diretto coinvolgimento dei ragazzi nella programmazione musicale. Magari proprio legato alla musica dal vivo. Il Fuori Orario Junior sarà un club in cui sentirsi a casa propria insieme ai propri amici. Nel corso di questi pomeriggi sperimentali, che se troveranno il favore del pubblico avranno cadenza quindicinale, il circolo non servirà alcolici per lasciare spazio a succhi, bibite e fantasiosi cocktail analcolici. Da Parma sarà attivo un servizio navetta gratuito; per saperne di più e prenotare sarà sufficiente messaggiare al numero 333/1514374 indicando un nome e il numero di posti richiesti. Ingresso con tessera Arci.