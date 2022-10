'Domanica di carta' in Pilotta

La Biblioteca Palatina del Complesso monumentale della Pilotta aderisce al progetto di apertura straordinaria Domenica di carta, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per valorizzare l’immenso e prezioso patrimonio archivistico e librario custodito nelle biblioteche e negli archivi dello Stato. In occasione dell’apertura straordinaria della Biblioteca Palatina, dalle ore 10.30 alle 18.30, avranno luogo i seguenti eventi: – alle ore 11 e alle 15.30 visite guidate gratuite del Salone Maria Luigia e della Galleria Petitot della Biblioteca Palatina a cura delle funzionarie bibliotecarie con possibilità di ammirare anche i tre codici etiopici restaurati dall’Università di Napoli L’Orientale esposti in Galleria Petitot.

Si potrà partecipare alle visite acquistando il biglietto di ingresso al Complesso monumentale della Pilotta per la visita integrale del Complesso e prenotando la visita gratuita sulla pagina https://pilotta.ticka.it/ – alle ore 11.30 nella sala conferenze dei Voltoni si svolgerà la Lectio Magistralis di Luca Sommi “La luce oltre il buio. Il viaggio oltremondano di Dante e Virgilio”.