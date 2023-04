Domenica 16 aprile arriva la Festa della via Emilia

Domenica 16 aprile torna in via Emilia Est una nuova edizione della Festa della via Emilia che coinvolgerà il tratto di strada tra la rotonda di via Mantova, esclusa, fino all’altezza con via Raschi. L’evento della rassegna Parma Viva, organizzato da Edicta Eventi con il patrocinio di Ascom e del Comune di Parma, vedrà la presenza per tutta la giornata di stand del mercato con diverse tipologie come abbigliamento, biancheria per la casa, casalinghi, articoli sportivi e accessori moda, che si alterneranno ai punti ristoro dei pubblici esercizi, alle Associazioni Onlus e ai negozi della via che resteranno aperti. Spazio anche ai giochi gonfiabili per il divertimento dei più piccoli per una domenica primaverile da trascorrere all’insegna dello shopping e del relax.