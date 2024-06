Domenica 23 giugno torna Inzani con lo spettacolo teatrale dei Musicanti di Brema

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, continua la rassegna INZANI C’è, con l’evento in programma domenica 23 giugno in Piazzale Inzani a Parma. Dalle 17:00 una suggestiva narrazione in musica di una favola classica coinvolgerà famiglie e bambini con lo spettacolo teatrale dei “Musicanti di Brema” con Francesca Grisenti (voce e danza) e Nicolas Forlani (fisarmonica), della durata di 50 minuti. La rassegna di eventi, promossa da STS CAT Ascom, organizzata da Edicta Eventi, con il contributo del Comune di Parma nell’ambito del Bando per la Valorizzazione dell’Oltretorrente, è nata dall’idea di alcune attività commerciali di Piazzale Inzani: Bastian Contrario, Opera Viva, Osteria Virgilio e Rivamancina che si sono messi insieme con lo scopo comune di realizzare eventi per la propria zona che coinvolgessero residenti e visitatori anche in orari più inusuali, come il pomeriggio, grazie a spettacoli di qualità. Il prossimo appuntamento è in programma nel mese di settembre in occasione della festa di quartiere.