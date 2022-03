Domenica 27 marzo mercato nel centro storico di Fidenza

Una piacevole domenica di inizio primavera, nel caratteristico centro storico di Fidenza, alla scoperta dei colorati stand del Consorzio la Qualità dei Mercati. Domenica 27 marzo, dalle ore 9 alle 19, il Consorzio La Qualità dei Mercati, aderente ad Ascom, sarà a Fidenza, in Piazza Garibaldi, per un nuovo appuntamento di shopping in provincia. 30 stand animeranno il cuore della città con le ultime novità di abbigliamento uomo, donna e bambino per la stagione primavera/estate, accessori moda, biancheria per la casa, casalinghi e articoli sportivi. Per l’occasione, non mancheranno inoltre le proposte enogastronomiche dei pubblici esercizi del centro e una giostra per l’intrattenimento dei più piccoli. Si ricorda che per accedere all’area del mercato è necessario essere in possesso di green pass

base.