Domenica 28 agosto e 2 ottobre 2022, concerto e visita guidata alla chiesa nel comune di Pontetaro

Domenica 28 agosto 2022, alle 17:00, la visita guidata alla Pieve di Castelguelfo nel comune di Fontevivo (PR) introduce i partecipanti del nuovo appuntamento dell’Estate delle Pievi in un universo di forme romaniche e neogotiche.

Votato alla riscoperta e alla valorizzazione degli edifici più iconici di una storia millenaria, il progetto coordinato dalla Provincia di Parma in collaborazione con i Comuni e con il contributo di Fondazione Cariparma entra col rispetto tipico dei pellegrini della Via Francigena in una chiesa eretta probabilmente agli inizi del XIII secolo dai monaci benedettini francesi dell’abbazia di Santa Maria Maddalena di Vézelay e citata già nel 1230.

L’interno, con un soffitto a capriate lignee conserva bellissimi affreschi del ‘400. L’appendice sonora è questa volta affidato al recital lirico, e non solo, di Mosaico Musicale, col soprano Angela Gandolfo, accompagnata da Giorgio Fiori al violoncello e Roberto Barrali al pianoforte. L’esperienza si ripete sabato 2 ottobre 2022 con un concerto di “Musica barocca” in occasione della Festa della Madonna del soldato.

In entrambe le date, è gradita la prenotazione all’indirizzo:

amicidicastelguelfo@gmail.com o al numero 349-4551781. La partecipazione è gratuita.