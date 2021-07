Domenica 4 luglio, le “Quisquilie dantesche” di Luca Sommi alla Reggia di Colorno per la terza tappa della “Pedalata non peDante”

Sarà la sontuosa Reggia di Colorno la terza imperdibile tappa della “Pedalata non peDante”, la rassegna “Fuori Festival” dell’ottava edizione del “Festival della Parola”, quest’anno dedicato a Dante Alighieri nel settimo centenario della scomparsa. È infatti nei giardini della Reggia che domenica prossima, 4 luglio, sarà possibile assistere alle “Quisquilie dantesche” di Luca Sommi, un’opportunità e una cornice uniche per farsi accompagnare dallo scrittore e giornalista parmigiano e dal suo ultimo libro "Il cammin di nostra vita. Viaggio nella Divina Commedia" (Baldini Castoldi editore), nella vicenda umana e artistica del sommo poeta e nel suo viaggio oltramondano attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso.

Come per tutti gli altri appuntamenti della rassegna sarà possibile partecipare alla Pedalata, organizzata insieme a FIAB Parma Bicinsieme-APS (prenotazione: bicinsieme@yahoo.it) con ritrovo alle ore 8:45 a Parma, Parco dei Poeti, via Bizzozero 15) e partenza alle ore 9:15. In alternativa sarà possibile assistere alle sole Quisquilie allestite dalle ore 10:30 nel parco della Reggia di Colorno (ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: produzione@rinascimento2zero.it). I cicloamatori avranno diritto a sedere nelle prime file.

L'evento è organizzato in collaborazione con la Provincia di Parma, il Comune di Colorno , il FAI Delegazione di Parma e la libreria Giallo Parma. Gli ultimi due appuntamenti della “Pedalata non PeDante”, proposti anch'essi con l’idea di permettere alla comunità parmigiana e parmense, provata da vari mesi di reclusione forzata causa pandemia, di “riappropriarsi” del suo territorio grazie anche alla “velocità riflessiva” della bicicletta, sono in calendario per le domeniche dell'11 e del 18 luglio, sempre al mattino. Luoghi di arrivo saranno rispettivamente il Casino dei Boschi di Carrega, dove sarà possibile assistere alle "Quisquilie" di Cristina Bersanelli, autrice

del libro “Maria Luigia. La violetta di Parma” (2020, Fondazione Teatro Regio di Parma editore), e la Villa Meli Lupi di Vigatto, che vedrà le poetiche esibizioni di Vincent Giocoliere, autore del libro “Ti contagerò con la poesia. Poesie in rima di un maestro di scuola primaria” (2020). Per il programma completo del Festival della Parola, i cui eventi principali si svolgeranno tutte le sere dall'8 al 12 luglio: www.festivaldellaparola.it.