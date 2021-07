domenica in famiglia - caccia agli animali del castello di compiano (pr)

Una divertente visita guidata "attiva" in cui bambini e ragazzi (6-14 anni) saranno i protagonisti di un'originale caccia al tesoro, in cui aguzzare la vista per individuare, all'interno delle sale della Casa-Museo Raimondi Gambarotta, tutti gli animali presenti.

Dalle fotografie della Marchesa, in compagnia dei suoi fedeli cani, alle ceramiche smaltate e colorate della Manifattura del Ferlaro, dalla tartaruga di un arazzo fiammingo, alle sculture di pernici e anatre in argento del centro tavola; dalle arpie delle mensole in legno, alle api di Napoleone Bonaparte.

I giovani visitatori, coinvolti da una guida, compiranno l'intero percorso, avendo come supporti colorate schede didattiche da compilare.

Prove di osservazione, di disegno, di comprensione e di creatività, alterneranno momenti di ascolto sulla storia dell'ultima proprietaria del Castello e della sua eclettica collezione d'arte e di arredi.

Nel frattempo, una seconda guida accompagnerà i genitori che desidereranno scoprire le collezioni del Castello (Museo Massonico incluso); al termine le famiglie si ricongiungeranno per un piacevole pic-nic (si raccomanda di portare da casa un telo, plaid per sedersi sull'erba e una tovaglia)

Menù:

Salumi misti

(prosciutto cotto - salame - coppa)

Trancio di caciotta

Insalata di riso

Trancio focaccia e pizza

Fetta di crostata

Pesca o Mela a scelta

½ di acqua naturale o gassata

(vino e bibite su richiesta a pagamento)



Tariffa:

Visita attiva per bambino e pranzo con 1 genitore 55 euro totali. Se il genitore desidera fruire della visita guidata con un'altra guida - ticket ridotto 5,00 euro

Visita attiva per bambino e pranzo con 2 genitori 70 euro totali. Se i genitori desiderano fruire della visita guidata con un'altra guida - ticket ridotto 5,00 euro

Per ogni bambino in più 30 euro che include visita attiva e pranzo.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



POSTI LIMITATIinfo@castellodicompiano.it; 0525 825541

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...