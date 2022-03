Domenica torna il mercato in piazza Ghiaia

Proseguono gli appuntamenti di festa del Consorzio la Qualità dei Mercati, aderente ad Ascom, che domenica 13 marzo sarà per la prima volta in Piazza Ghiaia, in pieno centro storico a Parma, con oltre 30 stand di diverse tipologie. Dall’abbigliamento alla biancheria per la casa, dai casalinghi agli articoli sportivi e accessori moda, cittadini e visitatori potranno scoprire le nuove proposte dei consorziati, per una domenica di shopping di qualità nel cuore della città.