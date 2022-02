Donna, singolare femminile: la donna, una donna.

Il significato di questa mostra è dare spazio a voci femminili, e solo a quelle. Non è il tema, l'argomento che fa da filo conduttore alle opere esposte, ma la provenienza di genere.

Come sempre le tecniche artistiche ospitate saranno le più diverse, così che il panorama si faccia il più completo, così che l'animus si esprima al meglio.

Ci si potrebbe chiedere se, ancora oggi, risulti in linea coi tempi una manifestazione di sole donne. Sì: raccogliere tante esperienze muliebri è sicuramente qualcosa che arricchisce e lascia spazio a futuri sviluppi.

Non bisogna dimenticare, infatti, che quest'anno per la prima volta, Galleria Sant'Andrea si apre a tutte le artiste socie, perchè non c'è una espressione, ma una pluralità di espressioni artistiche, così come ci sono tanti sentire al femminile.



E? aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19; alla domenica dalle 16 alle 19; chiusa al lunedì.