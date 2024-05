Ape Regina

presenta

Drag Comedy Festival

DCF

Galà Spettacolo – Terza edizione

Domenica 19 Maggio

Ore 17,00

Club Belle Epoque

Monticelli Terme – Parma



Domenica 19 Maggio al Club Belle Epoque di Monticelli Terme Pr si terrà la terza edizione del Drag Comedy Festival.

Il Drag Comedy Festival è un evento ideato e realizzato da Aldo Piazza in arte Ape Regina dove gli artisti che si presentano devono avere due caratteristiche fondamentali: essere drag queen e portare una performance comica.

Nell’ultimo periodo si è un po’ persa questa tipologia di performer e l’intento del festival è proprio quello di riportare sul palco esibizioni che facciano ridere certi che sia di sicuro gradimento al pubblico presente.

Come è tradizione nei festival cuore dell’evento sarà una gara tra le varie esibizioni (Non viene in nessun modo messa in discussione la Drag Queen) giudicata da una giuria di addetti ai lavori che voterà la sua gag preferita la quale verrà eletta la migliore della serata e si porterà a casa il premio previsto.

L’evento ha uno spessore socio-culturale molto forte ed è rivolto a un pubblico molto eterogeneo composto da persone di tutte le formazioni ed età. Lo spettacolo e il divertimento saranno garantiti oltre alla curiosità di vedere i costumi e le parrucche nei loro diversi colori e forme.

Il cast di questa edizione è molto vario e proviene un po’ da tutta Italia. Innanzitutto ospite speciale sarà Citronella, drag queen comica per eccellenza che torna sul palco a grande richiesta dopo il successo dello scorso anno. Con lei alcune esponenti del mondo drag di tutto rispetto alcune già note al pubblico parmigiano. Sarà loro compito dare vita a una carrellata divertente di personaggi e situazioni che sfidandosi tra di loro andranno poi al vaglio della giuria, composta da personaggi del settore spettacolo, dal cabaret alla radio e tv, dal mondo del musical al burlesque tutti qualificati per dare la loro preferenza all’esibizione che riterranno più divertente.



L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 17. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il 349 3279048