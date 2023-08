Birrificio del Ducato: il 9 settembre giornata di festa a Soragna

Sabato 9 settembre 2023, dalle 17.00 fino a tarda sera, replichiamo la ????? ?? ?????????? – ?????? ??? presso la sede di Birrificio del Ducato a ??????? (PR).



?? Una giornata intera con tutte le nostre birre alla spina da accompagnare agli spettacolari hamburger con patatine fritte preparati dall’Associazione H.C. Gufi di Parma, insieme a noi per cena.



? Per tutta la giornata, dalle 17.00 fino a tarda sera, potrai degustare 12 diverse birre alla spina a marchio Ducato.



?? Nel pomeriggio si terranno le consuete visite guidate al birrificio con degustazione di 4 birre, l’appuntamento mensile imperdibile per i più curiosi, a cura dei birrai del Birrificio del Ducato.



??? Novità! Partecipa alla 1^ edizione del Torneo di Calcio Balilla del Birrificio del Ducato. Mani calde e riflessi pronti! Scegli attentamente il tuo compagno di squadra e immergiti in partite avvincenti che metteranno alla prova le tue abilità. Unisciti a noi per una giornata di divertimento, competizione e birra di qualità.



??? Per accompagnare partite, bevute e abbuffate, musica con ?? ???.



Per partecipare ai tour del birrificio con degustazione e al torneo di Calcio Balilla, la prenotazione è obbligatoria ?? https://www.birrificiodelducato.it/ducato-bbq