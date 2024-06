eccofidenza2024 – fidenza in un click!

Sabato 15 giugno 2024



Foto passeggiata



La foto passeggiata è adatta a tutti, dal fotoamatore alle prime armi al fotografo più avanzato ed esperto che desideri passare una bella giornata a fotografare in compagnia di altri appassionati con cui confrontarsi e condividere esperienze fotografiche e conoscere un po? meglio la città di Fidenza.

Per partecipare serve essere in possesso di una macchina fotografica e la conoscenza basica di concetti quali ISO, tempi, diaframma. Sono comunque benvenuti anche gli amanti degli scatti col cellulare.



Programma:

Presentazione dei partecipanti e breve introduzione alla giornata;

Fotografia creativa nelle vie della città;

Ricerca ed analisi degli scorci ed angoli interessanti di Fidenza;

domande e analisi degli scatti fatti dai partecipanti con eventuali suggerimenti;

Saluti.



Durante la giornata verranno poi date nozioni su importanti concetti della fotografia quali:

? Armonia in composizione

? Osservazione di luci, ombre e contrasti e di come la luce si evolve durante la giornata

? Piccoli segreti tecnici per creare belle immagini



Le domande dei partecipanti sono sempre ben accette, specie verso la fine della giornata



Sono Ekaterina Gulyaeva, vivo a Fidenza dal 2012 e faccio la fotografa per passione da sempre e per professione da circa 5 anni.



Di seguito i dettagli:

Partenza da IAT-R Fidenza Casa Cremonini

Orario: ore 17:00

Durata: 2H ca

Costo: ? 10,00



L?evento è confermato al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti paganti.



Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del giorno precedente, tramite la compilazione del modulo presente al seguente link: https://bit.ly/4c23Fqu



Foto di Ekaterina Gulyaeva







Per informazioni e prenotazioni:

IAT-R Fidenza Casa Cremonini



iat.fidenza@terrediverdi.it