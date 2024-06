eccofidenza2024 – luna piena della fragole e solstizio d’estate

Giovedì 20 giugno 2024



L?energia della luna piena si unisce al solstizio estivo in questa serata in cui cammineremo lungo il Torrente Stirone che al tramonto regala suggestivi scorci ed i suoni di una natura particolarmente attiva in questo periodo. Dopo un pic-nic nelle vie del Borgo di Scipione rientreremo tra boschi antichi e nuovamente lungo lo Stirone per recuperare auto a San Nicomede.

Dal cimitero di San Nicomede, si prosegue per Scipione Ponte loc. Boselli, e a seguire per Scipione Castello e si rientra da Cà Fellone.



Di seguito i dettagli:

Orario e luogo di partenza: ore 19:00 San Nicomede, cimitero

Durata: 3H0 ca, 3 H camminata

Lunghezza: 8,5 km ? 120 mt dislivello

Difficoltà: facile

Età minima: 6 anni



Obbligatorio portare con sé una torcia, preferibilmente frontale.

Previsto un pic-nic durante la camminata.



Il gruppo è accompagnato da una guida ambientale escursionistica.



Costo: ? 10,00 a persona per la guida



L?evento è confermato al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti paganti.

Massimo 20 partecipanti.



Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del giorno precedente, tramite la compilazione del modulo presente al link https://bit.ly/4c23Fqu







Per informazioni e prenotazioni:

IAT-R Fidenza Casa Cremonini



iat.fidenza@terrediverdi.it