eccofidenza2024 – luna piena dello storione

Lunedì 19 agosto 2024

Un percorso ad anello vicino alla città ma inaspettatamente incontaminato ci attende sul far della sera. Consumeremo il pic-nic al tramonto prima di lasciarci illuminare dal chiarore della luna piena sulla via del ritorno.



Di seguito i dettagli:

Orario e luogo di partenza: ore 19:00 Bar Colombaia, Viale Fidenza, Tabiano Bagni

Durata: 3 ore ca

Lunghezza: 8,4 km ? 200 mt dislivello

Difficoltà: facile

Età minima: 6 anni



Occorrente: torcia, possibilmente frontale

Spuntino al sacco per pic-nic

Il gruppo è accompagnato da una guida ambientale escursionistica.



Costo: ? 10,00 a persona



L?evento è confermato al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti paganti.

Massimo 20 partecipanti.



Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del giorno precedente, tramite la compilazione del modulo presente al link https://bit.ly/4c23Fqu



Per informazioni e prenotazioni:

IAT-R Fidenza Casa Cremonini



iat.fidenza@terrediverdi.it