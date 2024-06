eccofidenza2024 – peregrinando sulla via francigena

Sabato 1 giugno 2024



Camminata lungo la Via Francigena nel tratto parmense compreso tra Fornovo e Terenzo.



Bellissimo percorso che da Forum Novum, storico punto nodale per il traffico viario dovuto all?attraversamento del Taro, ci porta alla suggestiva Pieve di Bardone e poi al paesino di Terenzo. Il lento andare ci permetterà di cogliere gli aspetti culturali e naturalistici lasciandoci inebriare dai profumi e dai lussureggianti colori primaverili della Val Sporzana.



Prima dell?inizio della camminata si visita insieme la Pieve.



Di seguito i dettagli:

Orario e luogo di partenza: ore 07:30 ritrovo presso la stazione FS di Fornovo

Durata: 4 ore fino alla Pieve di Bardone

Chi lo desidera, dopo il pranzo al sacco può proseguire per Terenzo, per un totale di 2H30 a/r

Lunghezza: tot, 17,6 km, dislivello 300+ e 200- (+420 e -320 per Terenzo)

Difficoltà: M

Età minima: 8 anni



Informazioni per il rientro a Fornovo: bus alle ore 17:55 (linea 2520) da Braglia (3,3 km da Terenzo e 1,2 km da Bardone su provinciale). Possibilità di rimanere a Bardone per chi non desidera arrivare a Terenzo. accorciando quindi di 4,4 km il percorso.

Biglietto autobus a cura dei partecipanti.

Si raccomanda l?utilizzo di scarpe da trekking, abbigliamento idoneo e acqua.

Il gruppo è accompagnato da una guida ambientale escursionistica.



Costo: ? 13,00 a persona + 2 ? offerta ingresso Pieve di Bardone



L?evento è confermato al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti paganti.

Massimo 20 partecipanti.



Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del giorno precedente, tramite la compilazione del modulo presente al link https://bit.ly/4c23Fqu







Per informazioni e prenotazioni:

IAT-R Fidenza Casa Cremonini



iat.fidenza@terrediverdi.it