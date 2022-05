elogio alla follia

Sabato 7 maggio alle ore 17,00 Marzio Dall'acqua, nella sede UCAI della Galleria S. Andrea via Cavestro, 6 in Parma, presenterà una mostra sul tema della follia che vede un crogiolo di artisti, non solo di Parma, cimentarsi su questo argomento. Nel libro d'arte a cura di Mauro Buzzi sono presenti non solo le opere degli artisti, pittori e scultori, ma anche un'ampia scelta di testi di filosofi antichi e contemporanei. L'antologia filosofica è curata sempre da Marzio Dall'acqua. "



Giovanna Scapinelli