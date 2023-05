'Emozioni in mostra': collettiva di arte contemporanea alla Galleria Sant'Andrea

Dal 13 al 25 maggio, galleria Sant'Andrea, Via Cavestro, 6, Parma. Collettiva d'Arte Contemporanea di Pittura e Scultura "Emozioni in Mostra". Inaugurazione Sabato 13 maggio alle ore 17:00. Presentazione a cura di Valeria Marro. Gli artisti EOS hanno saputo unire le loro abilità artistiche per creare opere uniche e originali, che rappresentano la loro visione personale del mondo. Attraverso le opere esposte, le emozioni prenderanno vita in forme e colori. Non perdete l'opportunità di ammirare queste opere straordinarie e di lasciarvi conquistare dalla loro bellezza, un'esperienza imperdibile per tutti gli amanti dell'arte.