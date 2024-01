Energia e ambiente, le sfide del nuovo millennio: incontro di Missione Parma

L'ambiente e la crisi energetica saranno al centro del prossimo incontro dell'associazione Missione Parma, guidata dal consigliere comunale Virginia Chiastra, organizzato per sabato 20, alle ore 11:30, al CUBO (via La Spezia, 90). Dialogheranno tra di loro Gianluca Borghi (Assessore alla sostenibilità ambientale, energetica ed alla mobilità del Comune di Parma), Nicola Bertinelli (Presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano e Vicepresidente della Coldiretti), Fabio Dragoni (giornalista de La Verità e opinionista televisivo) e Piergiacomo Sibiano (responsabile relazioni istituzionali di ILLUMIA). Un insieme di professioni diverse tra loro ma che con l'ambiente e di conseguenza con l'energia hanno uno stretto rapporto. "Di certo Missione Parma è lontana dai catastrofismi dei Greta Thunberg locali". "Dobbiamo secondo coscienza e realismo affrontare le problematiche ambientali" afferma il presidente Virginia Chiastra, che aggiunge "mi rammarica che la sinistra pensi prima agli alberi e dopo ai cittadini, dei quali dovrebbe invece prendersi cura". "Questo abbiamo visto a cosa ha portato: una debacle nazionale ed internazionale delle sinistre perché i cittadini sanno chi veramente tutela i loro interessi. Sono certa che questo accadrà ben presto anche a Parma". Ingresso all'evento è libero e per informazioni è possibile scrivere a info@missioneparma.it o al 347 3381005.