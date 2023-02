enrico bignetti. ma dove vanno a finire i nostri pensieri?

Una mostra che stupisce, fa riflettere e fa sorridere amaro. Scardina le nostre certezze con installazioni coinvolgenti e intriganti. Arte e scienza si combinano non per risolvere, ma per aprire nuovi interrogativi. La domanda è libertà. Come scrisse Leopardi: “Il forse è la parola più bella del vocabolario italiano. Perché apre delle possibilità, non certezze. Perché non cerca la fine, ma va verso l'infinito.” Allora, dove vanno a finire i nostri pensieri? Lo scopriremo alla Chaos Art Gallery da sabato 11 febbraio alle 17,30. Forse.

