Epifania 2024: Sempre più magico il 6 Gennaio nei Castelli del Ducato

Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR) nel Borgo Medioevale di Scipione Castello – Salsomaggiore Terme

La magia del Nuovo Anno e delle Feste nel Castello Incantato sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio 2024 11h30, 15h00, 16h15. Addobbato a festa, con il grande camino acceso, l’albero ancora scintillante di mille luci e la tavola imbandita, il Castello Millenario accoglie grandi e piccoli nell’atmosfera calda e incantata del Natale, tra profumi di spezie e di pino, note musicali, candele accese e giochi sotto l’albero. Un suggestivo tour con anche l’apertura dell’antico passaggio segreto, dell’intero loggiato Seicentesco e del giardino. La magica atmosfera è scesa sul millenario Castello incantato, il più antico della provincia di Parma: il grande camino è acceso, nel salone giallo con giocattoli d’altri tempi brillano gli addobbi, alcuni dei quali si tramandano in famiglia da 200 anni, i saloni risplendono di mille luci, i candelabri d’argento sono accesi e i camini decorati da folte ghirlande di pino, frutti e bacche selvatiche. Anche l’elegante tavola delle feste è pronta come lo era due secoli fa e nei saloni i preziosi soffitti seicenteschi si vestono di luce, tra profumi di spezie e di pino e tenui note musicali. Per chi vorrà trattenersi più a lungo sarà possibile passare notti da fiaba nell’esclusiva Suite Azzurra, che occupa l’intera torre a pianta quadrata del Castello, su due piani, con ampie finestre che regalano viste imperdibili sul paesaggio collinare e millenarie feritoie. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it