Escape castle - il segreto dei templari

NUOVO ESCAPE CASTLE - Sabato 17 settembre



Gli antichi testi riportano una misteriosa profezia:



“Un segreto del passato rappresenta l'unica salvezza per il futuro”. Ma quello che accadrà ora dipende interamente da voi... ”

Si narra che i Templari custodissero un segreto più prezioso di tutto l'oro del mondo, “un segreto del passato che rappresenta l'unica salvezza per il futuro”......



Un vero e proprio evento "escape" ambientato all'interno di un autentico castello! Una serie di enigmi, via via sempre più criptici, vi attendono nei meandri della secolare fortezza; intuito, audacia e collaborazione saranno le chiavi del vostro successo, ma attenzione, avrete solo un'ora di tempo per risolvere il mistero o ne pagherete le nefaste conseguenze... Siete pronti ad accettare la sfida?



Durata dell'evento circa un'ora



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Turni alle ore 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30



Costo della manifestazione a persona:



- Biglietto scontato con prevendita (pagamento con bonifico alla prenotazione), fino al 15 Settembre: 20 euro a persona



- Biglietto intero senza prevendita (pagamento in contanti alla biglietteria), dopo il 15 Settembre per eventuali posti ancora disponibili: 25 euro a persona



Nota : la prenotazione è obbligatoria, contattateci telefonicamente o via email per verificare la disponibilità del turno desiderato





Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni e prenotazioni:

Telefono : 327 3797253



Web : www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com