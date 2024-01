Escape Castle: San Valentino con la Magia e gli Intrighi della notte

San Valentino 2024 al Castello di Contignaco | San Valentino in Castello: La Magia e gli Intrighi della Notte 2024 - Speciale visita guidata con Escape Castle: un misterioso gioco a enigmi con codici cifrati medievali, segreti danteschi e cryptex, tra la luce delle candele, sabato 10 febbraio 2024, ore 17.30 e ore 21; domenica 11 febbraio, ore 17.30; mercoledì 14 febbraio, ore 21; sabato 17 febbraio, ore 17.30 e ore 21; domenica 18 febbraio, ore 17.30. Con calice di benvenuto e con degustazione dei vini del Castello. Per tutti gli innamorati, ma anche per famiglie e gruppi di amici. Premio finale: una gradita sorpresa allieterà la conclusione della serata. Il gioco, destinato agli adulti, permetterà di divertirsi anche ai bambini. L’Escape Castle sarà basata su uno dei canti più belli della Commedia di Dante Alighieri, Inferno V, che ricorda lo struggente amore di Paolo e Francesca. «Amor, ch’a nullo amato amar perdona» (Inf. V 103): con queste intense parole il sommo Poeta celebrava la potenza di Amore, “che a nessuno risparmia, se amato, di riamare”. Leggende locali narrano tra l’altro di un passaggio di Dante proprio presso il Castello di Contignaco, un tempo appartenuto a un ramo della sua famiglia, gli Aldighieri (o Alighieri) di Parma: Eì visibile nel maniero anche la mostra fotografica Incanto Emiliano, di Anna Lisa Inzaina. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it