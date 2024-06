Estate, parola d’ordine: Bar-Sò

Bar-Sò è il termine con cui Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense definisce un’estate di relax nel verde cuore della campagna. È sotto un cielo trapuntato di stelle, nel dehor dell’antico castello che sorge sugli argini del Grande Fiume, che i fratelli Spigaroli hanno programmato una bella stagione di eventi e serate all’insegna della convivialità, tra degustazioni di cocktail, vini e piatti gourmet, in un’atmosfera informale. Il 23 giugno, come da tradizione, l’aia sarà la location del Gran Galà di San Giovanni che proporrà una raffinata versione della classica tortellata.

Il 4 luglio e il 1° agosto grandi ospiti in arrivo dal Franciacorta: rispettivamente le cantine Villa e Contadi Castaldi. Le due serate saranno dedicate alle degustazioni di bollicine, con una speciale selezione di bottiglie scelte dai produttori, per accompagnare i piatti espressi dalla cucina del ristorante stellato, della cena servita all’aperto.

Il 18 luglio e il 5 settembre saranno invece il palcoscenico per la mixology di Choice Cocktail Bar, che preparerà freschissimi drink di alto livello. La notte di San Lorenzo, il 10 agosto, sarà invece dedicata alle birre artigianali. Tutte le serate avranno come sottofondo musica dal vivo con dj set e gruppi sempre diversi. Spazio anche ai grandi eventi al ristorante stellato: il 20 giugno saranno protagoniste le opere del Maestro Verdi, eseguite dal vivo insieme alle antiche ricette che lo hanno incantato (tratte dalle sue famose lettere e dal ricettario di una delle sue cuoche), interpretate per l’occasione dallo chef Massimo Spigaroli. Giuseppe Verdi a Tavola è il primo appuntamento di Ambasciatori di Verdi®, in collaborazione con OperaLibera®, che si terrà nelle suggestive cantine del 1320. Si esibiranno Maria Teresa Leva (soprano), Fabio Armiliato (tenore), Riccardo Zanellato (basso) e Claudia Zucconi (al pianoforte).

Il 27 giugno si terrà l’esclusiva serata KRUG, di cui Antica Corte Pallavicina è Ambassade, con cena gourmet e degustazione di pregiate bottiglie di Champagne: Grande Cuvée 172ème édition (in anteprima esclusiva); Grande Cuvée 162ème édition in Jéroboam; Rosé 28ème edition (in anteprima esclusiva) e Vintage 2011. Per le cene la prenotazione è obbligatoria, per il Bar-Sò ingresso libero e prenotazione consigliata per il tavolo. Per info e prenotazioni, mail: relais@acpallavicina.com , Tel. 0524 936539