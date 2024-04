"Etape by Tour de France", due appuntamenti in attesa del Grand Depart del Tour

Fine settimana a Parma, nel cuore della Food Valley, per gli appassionati della bicicletta. Sabato 27 e domenica 28 si svolgerà la prima edizione di “Etape by Tour de France”, evento ufficiale abbinato al Grand Boucle che si svolge in tutto il mondo e per la prima volta sbarca in Italia e nella città ducale, con quattro percorsi per ciclisti e cicloturisti. Sabato, con la bike experience gourmet, ci si potrà misurare su due itinerari da 25 e 60 chilometri, all’insegna dello sport, ma anche scoperta delle specialità enogastronomiche locali.

Domenica, invece, sono due i percorsi competitivi di 74 e 140 chilometri, ma non mancheranno anche qui i ristori gourmet.

Un appuntamento per entrare già nel clima del Tour de France, in attesa della grande partenza per la prima volta in Italia e in Emilia-Romagna, con tre tappe dal 29 giugno al 1^ luglio. La Granfondo di Parma è sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e rientra nel calendario regionale degli appuntamenti sportivi 2024.