Con Eugenio Finardi si inaugura l'ottava edizione di Mangiamusica a Fidenza

A due anni di distanza dall'indimenticabile serata "Voglio una stella che sia tutta mia" con la quale si erano celebrati i suoi 60 anni di carriera (debuttò da bambino nel 1961 con il vinile "Palloncino rosso fuoco"), Eugenio Finardi torna nella provincia di Parma. E ritorna nella stessa rassegna che, nel 2021, lo salutò con una meritatissima standing ovation: con il concerto "Euphonia Suite", infatti, sarà proprio il grande cantautore milanese a inaugurare l'ottava stagione di Mangiamusica – Note pop, cibo rock sabato 21 ottobre (inizio alle 21) al Teatro Magnani di Fidenza. Ad accompagnarlo sul palco, i due musicisti che lo stanno affiancando in questo suo tour teatrale che sta facendo registrare ovunque il tutto esaurito: Mirko Signorile al pianoforte e Raffaele Casarano al sax.



Finardi, che ha appena realizzato il video di "Patrizia" (suo brano intramontabile, inciso ora in versione "euphonizzata") e che la sera prima del suo concerto a Fidenza riceverà il Premio Tenco alla Carriera, porterà a Mangiamusica (rassegna ideata e diretta dal giornalista Gianluigi Negri) i suoi grandi brani (ma anche di altri autori che lui ama profondamente) in una suite che - come egli stesso dichiara - "sarà un'esperienza unica in grado di unire musicisti e pubblico".



LA DEGUSTAZIONE DEL PARMIGIANO DEL CASEIFICIO CODURO E DELLE SPECIALITÀ DELLA BOTTEGA DEL CODURO

A Mangiamusica si raccontano le grandi storie della musica, ma anche del gusto: ogni serata prevede, infatti, la "scoperta" e la degustazione gratuita dei migliori prodotti del Made in Borgo. Lo spettacolo del gusto di sabato 21 ottobre sarà firmato dal casaro Fabio Serventi che presenterà il Parmigiano Reggiano del Caseificio Sociale Coduro (primo nella classifica “Gambero Rosso”) e da Elisa Testi che presenterà le specialità della Bottega del Coduro.



Le degustazioni di Mangiamusica si terranno nel foyer del Teatro al termine dei concerti, mentre le singole Mangiastorie con protagonisti gli artisti del gusto animeranno il palco prima dell'ingresso in scena dei musicisti.

Elisa Testi della Bottega del Coduro e Fabio Serventi del Caseificio Sociale Coduro (Foto di Fabrizio Bertolini)

MODALITÀ DI ACCESSO

Tutte le serate di Mangiamusica si svolgono al Teatro Magnani di Fidenza ed iniziano alle 21. Sono a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili (senza prenotazione).



LA SETTIMANA SUCCESSIVA A MANGIAMUSICA

Sabato 28 ottobre a Mangiamusica arriverà l'esplosivo Matthew Lee, con il suo pianoforte, nel concerto "Back to Rock & Love Tour - Piano Solo".



I PARTNER

Mangiamusica è un progetto fortemente voluto dal Comune di Fidenza e dal suo sindaco Andrea Massari, organizzato dall'associazione culturale Mangia come scrivi, con il supporto di Conad Centro Nord, Gas Sales Energia, Habilis - Fisioterapia Riabiltazione Osteopatia, Officina Fecci Alfredo, Reale Mutua Fidenza, Vittoria Assicurazioni Fornovo, Cna Parma, Ze.Ba., Gaibazzi Costruzioni, First Point, Geometra Zerbini Ernestino, Euroauto, Euroservice.