Europa di pace e giustizia sociale: incontro al Cubo

Sinistra Italiana e Insieme a Sinistra facenti parte dell'alleanza elettorale Alleanza Verdi e Sinistra organizzano venerdì 24 maggio alle ore 17:30 presso Il Cubo di via La Spezia 90 a Parma l'evento Europa di Pace e Giustizia Sociale. Interverranno: Sen. Peppe De Cristofaro - capogruppo AVS al Senato, Jessica Cugini e Paolo Trande - candidati al Parlamento Europeo per AVS, in collegamento dall'ospedale di Emergency a Khartoum il Dr. Franco Masini.