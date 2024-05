Europa Galante con il concerto Vivaldi a Dresda inaugura il Farnese Festival

Martedì 28 maggio 2024 al Teatro Farnese di Parma, il Farnese Festival apre la sua seconda edizione con il concerto di Europa Galante, diretta da Fabio Biondi e riconosciuta come uno dei migliori ensemble al mondo per l’estro e la meticolosa cura nell’interpretazione del repertorio barocco, che si esibisce in una sinfonia, una sonata e quattro concerti che raccontano dell’impatto che Antonio Vivaldi (Venezia, 1678-Vienna, 1741) ebbe in Germania, in particolare a Dresda, dove il suo repertorio è arrivato anche grazie a Johann Georg Pisendel (Kadolzburg, 1687-Dresda, 1755), allievo del compositore italiano a Venezia.

L’esibizione inaugurale vedrà al centro della scena Europa Galante, impegnata in un racconto musicale intitolato Vivaldi a Dresda, che ripercorre alcune delle composizione più celebri che costituirono parte del repertorio eseguito nella città tedesca nel XVIII secolo: quattro di queste ideate proprio dal Maestro italiano (la sinfonia Il coro delle Muse; il concerto in La Maggiore per violino; il concerto in Re minore per viola d’amore, liuto e archi; e il concerto “per l’orchestra di Dresda”), due realizzate dall’allievo Johann Georg Pisendel (Sonata in do minore per due oboi, due violini, viola e basso; e un concerto in Mib Maggiore per violino).

Lo spettacolo trasporta l’ascoltatore alla corte di Dresda, che nel XVII e XVVIII secolo costituiva un’eccellenza a livello europeo in campo musicale, dove la cultura veneziana si diffuse grazie soprattutto a un nucleo di composizioni di Antonio Vivaldi che costituì una parte del repertorio eseguito nella città sassone. Il primo violino, quindi direttore della compagine, Johann Georg Pisendel, infatti, aveva avuto modo di conoscere e frequentare il compositore nel corso di un lungo soggiorno a Venezia tra il 1716 e il 1717, in qualità di componente di un gruppo scelto di quattro musicisti al seguito del principe Elettore di Sassonia.

Il giovane Pisendel, che aveva studiato il violino con Giuseppe Torelli e canto col notissimo castrato Francesco Antonio Pistocchi, giunto nella città lagunare ebbe l’opportunità di conoscere e divenire allievo, sia di violino che di composizione, del già celebre Vivaldi, di cui non perdeva un’esibizione e con cui instaurò una profonda amicizia. Al rientro a Dresda, portò con sé composizioni scritte sotto la supervisione di Vivaldi, così come opere che il maestro veneziano gli aveva dedicato, oltre a decine di copie di sinfonie e concerti copiati da lui stesso dagli originali. Il repertorio si diffuse e ottenne rapidamente successo in Germania, anche grazie all’intervento di Pisendel, che per rendere i brani maggiormente conformi al gusto tedesco vi inserì variazioni e ornamentazioni, affidando pure alcune parti ai fiati, non previsti nelle partiture originali.

Europa Galante sarà protagonista anche il 31 maggio, con un’esibizione dedicata a Georg Philipp Telemann; e il 9 giugno, serata di chiusura di Farnese Festival, con lo spettacolo finale dedicato a Le Quattro Stagioni di Vivaldi.

Curato da Fabio Biondi, direttore artistico di Europa Galante, il Farnese Festival è stato ideato da Simone Verde, già direttore del Complesso monumentale della Pilotta, e gode del sostegno di Fondazione Monteparma, del contributo dell’Associazione Amici della Pilotta e del patrocinio del Comune di Parma. La rassegna si compone di otto concerti di musica antica, interpretati da alcuni dei più prestigiosi ensemble d’Italia in un contesto unico: il Teatro Farnese, situato nel Complesso Monumentale della Pilotta. In questa seconda edizione due concerti sono ospitati eccezionalmente al Castello di Torrechiara, recentemente annesso al Complesso della Pilotta, e presso il Teatro Due di Parma.