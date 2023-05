I cinque eventi imperdibili del prossimo week end

Cosa fare questo nel fine settimana da venerdì 19 a domenica 21 maggio a Parma? Ecco una nostra piccola guida agli appuntamenti del week end con cinque eventi, a partire dal concerto della Filarmonica Toscanini di stasera. E anche un'anticipazione per la prossima settimana. Ricordiamo che lo Zecchino d'Oro Show (previsto per domenica 21 maggio al Regio) è stato annullato cosi come la Giornata delle Dimore Storiche in seguito all'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna.

Venerdì l'anteprima del Farnese Festival con la Filarmonica Toscanini

Il programma del Farnese Festival è introdotto da una preziosa anteprima venerdì 19 maggio 2023 alle ore 20.30, con la Filarmonica Arturo Toscanini, diretta da Enrico Onofri. Il concerto propone la Suite in mi minore per due oboi, fagotto, archi e cembalo di Fortunato Chelleri, la Sinfonia n. 12 in sol minore per archi di Felix Mendelssohn-Bartholdy, la Fuga (Ricercata) a sei voci di Anton Webern e la Sinfonia n. 41 in do maggiore K 551 Jupiter di Wolfgang Amadeus Mozart. (TUTTE LE INFORMAZIONI)

Francigena Fidenza Festival

Quattro giorni, dal 18 al 21 maggio, di storia, incontri, visite guidate, approfondimenti con ospiti, camminate. Per il terzo anno consecutivo, dal 18 al 21 maggio torna il Francigena Fidenza Festival, con il claim “La bella Via dell’Europa”, che vuole rappresentare l’itinerario culturale del Consiglio d’Europa. Sono oltre 50 gli appuntamenti previsti per l’edizione 2023 e comprendono il divertimento formato famiglia, le passeggiate, i momenti culturali, i dibattiti con la presenza di esponenti di livello nazionale e internazionale, l’intrattenimento per i bambini con le performance dei giocolieri e gli immancabili assaggi dei sapori del territorio.(TUTTE LE INFORMAZIONI)

Festival della Lentezza: al porto fluviale di Sorbolo Mezzani sulle note di Battiato

La serata, anteprima alla 9° edizione del Festival della Lentezza, si svolgerà domenica 21 maggio alle ore 19 e porterà il pubblico a godere del teatro naturale del Porto Fluviale di Sorbolo Mezzani cullandosi “Sulle corde di Aries – Omaggio a Franco Battiato”, titolo dello spettacolo e del terzo - e iconico - album del cantautore siciliano, in un omaggio che sarà portato in scena da un artista particolarmente vicino a Battiato: Arturo Stalteri, pianista, compositore e “voce” di numerosi programmi di Radio Rai. (TUTTE LE INFORMAZIONI)

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile

Dal 16 al 22 maggio torna il Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS Parma: una settimana di incontri, convegni, laboratori, eventi su temi ambientali, economici e sociali, sempre tenendo come filo rosso la sostenibilità. 29 eventi per raccontare il futuro della sostenibilità a livello territoriale, per diffondere tra le persone la conoscenza degli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU con lo scopo di incoraggiare sempre più processi partecipativi basati su un senso di responsabilità comune per affrontare, insieme, le sfide di un mondo cambiato dal Covid e dalla guerra, a livello non solo ambientale ma anche economico e sociale. (TUTTE LE INFORMAZIONI)

L'anticipazione: dal 25 al 28 maggio al via il 23° Paganini Guitar Festival

L’edizione che sta per incominciare ha come filo conduttore l’“Alma Latina” e ha in programma oltre trenta eventi, a cominciare dai concerti che vedranno protagonisti grandi stelle internazionali, quali Aniello Desiderio e Zoran Dukic (ai quali è affidato il concerto conclusivo al Teatro Regio di Parma domenica 28 alle ore 17.30, oltre che una masterclass), ma anche Anabel Montesinos, Thibaut Garcia, Rovshan Mamedkuliev, Lorenzo Micheli, Matteo Mela (TUTTE LE INFORMAZIONI)